Manisa'da Seramiksan'a ait fabrikanın idari binasındaki çelik kasa soruldu. 2 milyon euroluk soygun gerçekleştiren şahıslardan 5'i tutuklanırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan film sahnelerini aratmayan soygun kameralarla da kayıt altına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 14 Ekim gece saatlerinde Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Seramiksan'a ait fabrikada yaşanan iş yeri hırsızlığı olayıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

ÇELİK KASAYI KESMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, iş yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Yapılan incelemelerde, yüzleri maskeli 4 şüphelinin fabrikaya girdikleri, iş yerindeki çelik kasayı keserek paraları aldıkları ve olayın ardından ara yolları kullanarak Manisa'dan ayrıldıkları belirlendi.

İSTANBUL'DAN GELMİŞLER

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 13-14 Ekim tarihlerinde kente giriş ve çıkış yapan yaklaşık 3 bin 500 araç incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin İstanbul'dan Turgutlu'ya geldikleri tespit edilirken, olaya karıştığı belirlenen toplam 7 şüpheli şahıs belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden H.K. (31) ve M.T. (25), İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. 26 Aralık'ta Manisa'ya getirilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. D.Ç. (27) ve M.K. (24) isimli şüphelilerin ise farklı suçlardan cezaevinde bulundukları tespit edildi. Söz konusu 2 şüpheli, 29 Aralık günü dosya kapsamında SEGBİS yöntemiyle sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Z.S. (27) isimli şüpheli ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. 30 Aralık'ta Manisa'ya getirilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, soruşturma kapsamında şu ana kadar toplam 5 şüpheli tutuklandı.

2 MİLYON EUROLUK SOYGUN KAMERADA

Öte yandan Seramiksan'a ait fabrikanın idari binasındaki kasalardan yaklaşık 2 milyon euro çalındığı belirlendi. Fabrikanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde maskeli şüphelilerin içinde para bulunan kasaları sürükleyerek götürmeye çalıştığı görülüyor. Şüphelilerin su kullanarak kestikleri kasalardan birini tuvalete götürdükleri anlar güvenlik kamerasında yer aldı.

Görüntülerin detaylı incelemesinde, soygun sırasında dışarıda gözcülük yapan şüphelilerden birinin kasalardan çıkarılan paraların bir kısmını arkadaşlarının bilgisi dışında poşetlerden alarak kıyafetinin içine sakladığı da belirlendi.

