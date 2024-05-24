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Sesi duyan bomba sandı! Ekipler harekete geçti: Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sesi duyan bomba sandı! Ekipler harekete geçti: Yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis Tatvan'da bir dairede patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirlendi. Patlama sonrası alevler daireyi sararken, yaralananlar olduğu belirtildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesi Saray Mahallesi’ndeki 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairede doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi.

Sesi duyan bomba sandı! Ekipler harekete geçti, yaralılar var - 1. Resim

Patlamayla birlikte daireyi alevler sararken, bölgeye ise çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Kaymakam Remzi Demir de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Sesi duyan bomba sandı! Ekipler harekete geçti, yaralılar var - 2. Resim

Yaralıların olduğu belirtilen patlamanın ardından inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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