Sesi duyan bomba sandı! Ekipler harekete geçti: Yaralılar var

Bitlis Tatvan'da bir dairede patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirlendi. Patlama sonrası alevler daireyi sararken, yaralananlar olduğu belirtildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesi Saray Mahallesi’ndeki 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairede doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi.

Patlamayla birlikte daireyi alevler sararken, bölgeye ise çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Kaymakam Remzi Demir de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yaralıların olduğu belirtilen patlamanın ardından inceleme başlatıldı.