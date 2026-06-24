Türkiye’nin en büyük başarısı, bir tarafı desteklemeden aktif diplomasi yürütmesi oldu. İran’la iletişimi sürdürürken ABD ve müttefikleriyle temaslarını koruyan Ankara, güvenlik risklerini yönetti ve muhtemel bölgesel kaosun önüne geçti.

Türkiye’nin yürüttüğü yoğun diplomasi, ABD ile İran arasında mutabakatın önünü açtı. Kriz sürecinde dengeli politika izleyen Ankara, çatışmaların bölgesel savaşa dönüşmesini engellemede kritik rol oynadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok sayıda liderle yaptığı temaslar dikkati çekti. Ankara’nın Washington, Tahran, Doha ve İslamabad hattındaki girişimleri müzakere zeminini korudu.

İsrail basınına yansıyan ve yalanlanmayan haberlere göre Türkiye, İsrail’in Kürt grupları savaşa dâhil etme planını durdurdu. Ankara’nın durumu öğrenmesi üzerine Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ı ikna ederek planı iptal ettirdiği belirtildi.

Sessiz diplomasi: Barış masasına giden yolda Ankara imzası

Uzmanlara göre Türkiye’nin en büyük başarısı, taraflardan biri hâline gelmeden aktif diplomasi yürütmesi oldu.

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İran’la iletişimi sürdürürken ABD ve müttefikleriyle temaslarını koruyan Ankara, güvenlik risklerini yönetti ve muhtemel bölgesel kaosun önüne geçti.

Sessiz diplomasi: Barış masasına giden yolda Ankara imzası

Tahran ile Washington arasında sağlanan mutabakatın ardından gözler Türkiye’nin elde ettiği diplomatik kazanımlara çevrildi. Uzmanlar, yapıcı rolün Türkiye’nin diplomatik ağırlığını artırdığını vurguluyor. Füze tehditleri ve artan enerji maliyetlerine rağmen Türkiye; güçlenen NATO bağları, Körfez ülkeleriyle yeni savunma anlaşmaları ve ABD-İran diplomasisindeki kritik rolüyle krizden diplomatik ve askerî kazanımlarla çıktı.

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