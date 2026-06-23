İran'ın ABD ve İsrail'e yönelik saldırılarında en etkili gücü olan balistik füzelerin geleceği, Tahran-Washington arasındaki müzakereler sürerken merak konusu oldu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, balistik füzelerin müzakere konusu olmadığını ve hiçbir zaman olmayacağını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Balistik füzelerle ilgili hiçbir müzakere yapılmadı ve yapılmayacak da" dedi.

İran balistik füzelerden vazgeçecek mi? Pezeşkiyan tartışmalara noktayı koydu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslamabad ziyareti sırasında ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, İran’ın balistik füze kapasitesinin müzakere konusu olmadığını ifade ederek, "Müzakereler sırasında bize iki kez saldırdığı için ABD’ye güvenmiyoruz, ancak yine de diyaloğa ve barışa hazırız. Önümüzdeki müzakerelerde güçlü yanlarımızı koruyacağız; balistik füzelerle ilgili hiçbir müzakere yapılmadı ve yapılmayacak da" dedi.

İran balistik füzelerden vazgeçecek mi? Pezeşkiyan tartışmalara noktayı koydu

PAKİSTAN'A TEŞEKKÜR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir’in müzakerelerde büyük çaba sarf ettiğini ifade eden Pezeşkiyan, "Müzakereleri kolaylaştırma ve mutabakat zaptına varılmasında Pakistan’ın rolünü takdir ediyoruz" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, Batı Asya bölgesinde ilerlemenin barışa, güvenliğe ve bölgesel işbirliğine bağlı olduğuna inandığını dile getirdi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ

Pezeşkiyan, Pakistan'da temaslarına devam ediyor. Pezeşkiyan, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent İslamabad'daki Başbakanlık Konutu'nda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Şerif, Pezeşkiyan’ı resmi törenle karşıladı.

İran balistik füzelerden vazgeçecek mi? Pezeşkiyan tartışmalara noktayı koydu

Şerif, Pezeşkiyan'ın Pakistan'a gelmesinin "büyük mutluluk ve memnuniyet kaynağı" olduğunu ifade etti. Şerif ayrıca, Pezeşkiyan’dan İran Dini Lideri Mücteba Hamaney’e selamlarını iletmesini isteyerek, Hamaney’den övgüyle bahsetti.

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