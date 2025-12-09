İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "showbahis.com" üzerinden yasadışı bahis oynatma faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, 2 milyar TL'yi aşan yasa dışı servete el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul dahil 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

"Showbahis.com" isimli yasa dışı bahis platformunu yöneten suç örgütü çökertildi; 20 şüpheli gözaltına alındı.

2 MİLYAR TL'LİK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda, şüphelilerin "showbahis.com" üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları, bu kapsamda şüphelilerin hesaplarında 2.086.008.077,00 (2 Milyar 86 Milyon 8 Bin 77) TL. tutarında işlem hareketi bulunduğu tespit edilmiştir.

6 İLDE 20 KİŞİ GÖZALTINDA!

Yasadışı bahis oynatma faaliyetlerinin icra edilebilmesi amacıyla; 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici, yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 18 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu tespit edilmiş olup, İstanbul merkezli, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 6 farklı ilde toplam 17 ayrı adreste eş zamanlı operasyon icra edilmiş; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 20. şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarda arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

265 BANKA HESABINA BLOKE KONULDU

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla; şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaz malvarlığına el konulmuş, ayrıca şüpheli şahıslara ve 1 tüzel kişiliğe ait 265 banka hesabına tedbiren bloke konulmuştur. Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlik ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."





