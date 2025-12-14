Kars’ta toplum sağlığını tehlikeye atan maddelerin temin ve satışını yaptığı belirlenen 33 internet sitesine, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyeti yürüttü.

33 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Bu kapsamda, toplum sağlığını tehlikeye atacak nitelikte madde temin eden ve satan 33 internet sitesi hesabı tespit edildi. Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi.

POLİS PEŞLERİNDE

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

