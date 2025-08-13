Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sıcaktan bunalıp atladığı kanaldan cesedi çıkarıldı! Ölümün böylesi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da sıcaktan bunalıp sulama kanalına atlayan genç boğularak can verdi. Gencin cesedi atladığı yerden 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde Muhammet Alperen Erdoğan (21) kuzeniyle birlikte motosiklet ile gezintiye çıktı. Bir süre sonra sıcaktan bunalan Erdoğan, sulama kanalına kıyafetleriyle birlikte atladı.

KUZENİ POLİSLERE HABER VERDİ

Atladıktan sonra suda çırpınan Erdoğan daha sonra akıntıya kapılıp kayboldu. Kuzeni hemen polisi arayıp durumu bildirdi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar günün ilk ışığıyla sulama kanalına girip arama-kurtarma çalışması başlattı.

Sıcaktan bunalıp atladığı kanaldan cesedi çıkarıldı! Ölümün böylesi... - 1. Resim

CESEDİ 4 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Yapılan çalışmalarda Erdoğan’ın cansız bedeni suya girdiği yerin yaklaşık 4 kilometre ilerisinde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

