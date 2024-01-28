Sigara içerken yakalanınca kaçan kuzenler bulundu: Ailelerini istemeyince yurda yerleştirildiler

Adana'da 2 kuzen evden markete diye çıktıkları sırada parkta sigara içti. Kuzenlerden birinin babasına yakalanınca kaçtılar. Ailelerin kayıp başvurusu yapması üzerine polis çalışma başlattı. Farklı adreslerde bulunan çocuklar, ailelerini istemeyince yurda teslim edildi.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde 4 gün önce 14 yaşındaki R.H.G. ve 17 yaşındaki kuzeni H.T. evlerinden markete gitmek için çıktı. İddiaya göre, bu sırada kızlar evlerinin yakınındaki Kasım Gülek Çocuk Parkı'na gidip sigara içmeye başladı.

Sigara içen kuzenleri ise parktan geçen R.H.G.'nin babası Hasan G. gördü. Bunun üzerine baba, kızının ve yeğeninin yanına gitti. Bunun üzerine çocuklar korkup kaçtı.

AİLELER, ÇOCUKLARINI İSTEMEDİ

Baba Hasan G. kızını ve yeğenini kovaladı ancak çocuklar kaçıp izini kaybettirdi. Akşam olunca aile, kızların eve gelmemesi ve cep telefonlarına da ulaşamadıkları için aile polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan aramalar sonucunda polis iki çocuğu farklı adreslerde buldu. Polis, çocukları ailelerinin istememesi üzerine yurda teslim etti.