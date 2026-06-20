Silivri Belediye Başkan Vekili CHP'li Yalçın Ekici oldu
Silivri'de, tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevinden uzaklaştırılması nedeniyle belediye meclisinde oylama yapıldı. Belediye başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Yalçın Ekici seçildi.
- Toplantıya CHP ve AK Parti meclis üyeleri katılırken MHP'li meclis üyeleri iştirak etmedi.
- CHP Grubu, belediye başkan vekilliği için Yalçın Ekici'yi aday gösterdi.
- AK Parti Grubu aday çıkarmadı.
- Yapılan üç tur oylama sonucunda Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkan Vekilliği'ne seçildi.
- Yalçın Ekici 1964 Silivri doğumludur.
- Ekici, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde ön lisans eğitimi aldı.
- Gelir İdaresi Başkanlığı'nda memuriyet yaptı.
- Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve CHP'de görev aldı.
- Evli ve iki çocuk babasıdır.
- Silivri Alibey Mahallesi Öz Alibeyliler Derneği Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Silivri Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıya CHP ve AK Parti meclis üyeleri katılırken MHP'li meclis üyeleri iştirak etmedi.
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AK PARTİ ADAY ÇIKARMADI
CHP Grubu, belediye başkan vekilliği için Yalçın Ekici'yi aday gösterdi, AK Parti Grubu ise aday çıkarmadı. Yapılan ilk tur oylamada Ekici 20 oy alırken 5 oy boş kullanıldı. İkinci turdaki oylamada da aynı sonuçlar çıktı.
Ekici, üçüncü turda yapılan oylamanın ardından Silivri Belediye Başkan Vekilliği'ne seçildi.
YALÇIN EKİCİ KİMDİR?
1964 yılında Silivri'de doğan Yalçın Ekici, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde ön lisans eğitimi aldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nda 1985 yılında memuriyet görevine başlayan Ekici, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve CHP'de farklı görevlerde bulundu. Evli ve iki çocuk babası Ekici, Silivri Alibey Mahallesi Öz Alibeyliler Derneği Başkanlığı görevini halen sürdürüyor.