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    • Silivri'de dere taştı, sokaklar göle döndü

    Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Silivri'de Kula Deresi taştı, çok sayıda sokak ve bahçeyi su bastı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Silivri&#039;de dere taştı, sokaklar göle döndü
    Silivri, Yağmur, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul'un Silivri ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle Kula Deresi taştı, Semizkumlar Mahallesi Altınorak mevkisindeki sokakları ve bahçeleri su bastı.

    Silivri'de dere taştı, sokaklar göle döndü

    Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine İBB ve Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri sokaklarda iş makineleriyle çalışma başlattı.

    Silivri'de dere taştı, sokaklar göle döndü

    Yağmur ve dolu bölgede aralıklarla etkili olurken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    SilivriYağmur
    Haberler > Gündem > Silivri'de dere taştı, sokaklar göle döndü
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