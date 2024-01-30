Silivri'de dere taştı, sokaklar göle döndü
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Silivri'de Kula Deresi taştı, çok sayıda sokak ve bahçeyi su bastı.
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul'un Silivri ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle Kula Deresi taştı, Semizkumlar Mahallesi Altınorak mevkisindeki sokakları ve bahçeleri su bastı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine İBB ve Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri sokaklarda iş makineleriyle çalışma başlattı.
Yağmur ve dolu bölgede aralıklarla etkili olurken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı