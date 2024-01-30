Silivri'de dere taştı, sokaklar göle döndü

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Silivri'de Kula Deresi taştı, çok sayıda sokak ve bahçeyi su bastı.

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Ocak 2024 16:41 - Güncelleme: 30 Ocak 2024 16:42 - Güncelleme:

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