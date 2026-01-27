“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmasında aralarında 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 40’ı tutuklu 200 sanık bugün Silivri’de hâkim karşısına çıkıyor

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmasında aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu 40’ı tutuklu toplam 200 sanık bugün Silivri’de hâkim karşısına çıkacak. Sanıklar arasında beşi tutuklu yedi CHP’li belediye başkanı da bulunuyor.

704 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

578 sayfalık iddianamede, örgüt ele başı Aktaş hakkında, rüşvetten sahteciliğe, dolandırıcılıktan kara para aklamaya 704 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak gibi 8 suçtan 337 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 12 yıl, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında 15 yıl, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de 9 yıl hapsi isteniyor.

