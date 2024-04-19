Siverek’te çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirildi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Nisan 2024 13:42 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 13:47 - Güncelleme:

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.