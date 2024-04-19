Siverek’te çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirildi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı silahlanmayla mücadele çerçevesinde, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda Siverek ilçesinde tespit edilen 3 adrese baskın düzenlendi.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU
Siverek JASAT, Siverek Asayiş Komando ve 3 bomba/mayın arama köpek unsuru ile toplamda 120 jandarma personelinin katılımıyla yapılan operasyon sonucunda; 2 adet G-3 piyade tüfeği, 9 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1.040 adet G-3 piyade tüfeği fişeği. 2 adet tabanca, bunlara ait şarjör ve mermiler, ruhsatsız av tüfekleri ve 1 adet gaz el bombası ele geçirildi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonda 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan M.M., M.A. ve H.A. isimli şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı