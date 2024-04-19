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Siverek’te çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Siverek’te çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı silahlanmayla mücadele çerçevesinde, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda Siverek ilçesinde tespit edilen 3 adrese baskın düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Siverek JASAT, Siverek Asayiş Komando ve 3 bomba/mayın arama köpek unsuru ile toplamda 120 jandarma personelinin katılımıyla yapılan operasyon sonucunda; 2 adet G-3 piyade tüfeği, 9 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1.040 adet G-3 piyade tüfeği fişeği. 2 adet tabanca, bunlara ait şarjör ve mermiler, ruhsatsız av tüfekleri ve 1 adet gaz el bombası ele geçirildi.

Siverek’te çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirildi - 1. Resim

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan M.M., M.A. ve H.A. isimli şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediliyor.

Siverek’te çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirildi - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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