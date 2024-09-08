Siyonistlere çifte 'Karpaz' darbesi! Yahudi şirket devroldu, tüccar yakalandı

İlk kez gazetemizin haber yapması ile foyası ortaya çıkan KKTC’nin en stratejik yerine konuşlanmış Karpaz Gate Marina el değiştirdi. İsrailli silah tüccarı Gal Lutf da, Kuzey Kıbrıs’ta polis kontrolü sırasında yakalandı.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ- KKTC’de uzun süredir faaliyet gösteren İsrail gizli servisi Mossad ile bağlantılı Karpaz Gate Marina el değiştirdi. Şirketin amacının KKTC’yi İsrail işgaline hazırlamak olduğu yönündeki plan ilk kez gazetemiz tarafından ortaya çıkarılmıştı. Kıbrıs’ın dünyaya açılan kapısı Karpaz Limanı’nda konuşlu bulunan şirket, foyalarının ortaya çıkmasından sonra devretmek zorunda kaldı.

Karpaz Marina’yı devralan Türk şirketi Arkın Group Yöneticisi Erbil Arıkan, işlemin tamamlandığını resmen açıkladı. Merkezi İsrail’de olan şirketin tüm haklarını devretmesi ile birlikte Karpaz Gate Marina, tamamen yerli kimliğe bürünmüş oldu. Anlaşmaya göre bundan sonrası için yönetim ve yatırım inisiyatifi de Arkın Group’a geçti.

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Öte yandan, Karpaz’la ilgili bu gelişme yaşanırken bir diğer çarpıcı olay ise İsrailli silah tüccarı Gal Luft’un KKTC’de Türk polisi tarafından yakalanması oldu. Çin ve Libya’da Hafter’e silah satan karanlık isim Luft’ın terör örgütü PKK ile de bağlantılarının olduğu ortaya çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden ve ailesi ile ilişkileri bilinen Luft, İsrail ordusunda yarbaylığa kadar yükselmiş bir isimdi. İsrail gizli servisi Mossad güdümünde çalışan bir isim olarak tanınan silah tüccarı Luft, Güney Kıbrıs’tan İsrail’e kaçmaya çalışırken 16 Şubat 2023’te yakalanmış, ancak kısa süre sonra Ada’da izini kaybettirmeyi başarmıştı. Güvenlik kaynakları, siyonist silah tüccarının bir yıldır sahte kimlikle KKTC’nin Bafra bölgesinde İsrailli yerleşimcilerin himayesinde yaşandığının tespit edildiğini belirtti. ABD’de kara para aklama, illegal lobi faaliyetleri gibi konulardan arandığı ve Interpol tarafından teslim alınarak ABD’ye nakil işlemlerinin başladığı bildirildi.

Siyonist silah tüccarı Gal Luft’ın ABD’de aynı zamanda terör örgütü PKK lobisi ile de temaslarının olduğu ve örgüte silah sağladığı da öğrenildi.