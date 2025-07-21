Sokak röportajında kadınlara hakaret etti, gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Temmuz 2025 22:06 - Güncelleme: 21 Temmuz 2025 22:10 - Güncelleme:

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kayseri’de bir sokak röportajında kadınlara hakaret eden İ.Ö.’yü tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheli hakkında “suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Kayseri’de sokak röportajı sırasında kadınlara hakaret eden kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sanal devriye sırasında İ.Ö.’nün (41), bir sokak röportajında kadınlara yönelik hakaret içerikli sözler kullandığını tespit etti. İlgili Haber Yolculukları kabusa döndü! Balıkesir’de otobüs devrildi, 27 kişi yaralandı HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI İ.Ö. hakkında “suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Öte yandan, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya platformlarında sanal devriyelerinin devam edeceği vurgulandı. İlgili Haber Arap liderler açlık grevine başlıyor! 3 gün sürecek

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe