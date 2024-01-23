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    Son bir haftada 3 kişi düştü ama... UNESCO mirası surlarda tehlikeli tutku

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Diyarbakır'da, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan UNESCO mirası tarihi surlarda bir hafta içerisinde 3 kişi dengesini kaybedip düştü. Vatandaşlar yetkililere önlem çağrısında bulunurken bazı kişilerin tehlikeli fotoğraf tutkusu ise korkuttu.

    Son bir haftada 3 kişi düştü ama... UNESCO mirası surlarda tehlikeli tutku
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Diyarbakır’da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve yüksekliği 12 metreyi bulan tarihi surlardan bir haftada 3 kişi dengesini kaybedip düştü. Tehlikeye karşı vatandaşlar, yetkililerden 'tel örgü' ile önlem alınmasını istedi.

    Son bir haftada 3 kişi düştü ama... UNESCO mirası surlarda tehlikeli tutku

    Tarihi surlara çıkan vatandaşlardan Abdurrezak Yıldız, "Diyarbakır’ın tarihi surlarında meydana gelen düşme vakalarından dolayı yetkililerden önlem almalarını diliyoruz. Bunun için surlardan insanların düşüp ölmesi gerekmiyor. Hızlı bir şekilde tedbir alınması lazım. Surların etrafına tel veya örgü gibi işlem yapılar önlem alınabilir. Surların tarihi yapısı bozulmayacak şekilde mühendislerle bunun üzerinde çalışılabilir" dedi.

    Son bir haftada 3 kişi düştü ama... UNESCO mirası surlarda tehlikeli tutku

    Öte yandan, bazı vatandaşların surlarda tehlikeye rağmen fotoğraf çekmesi ise kameralara yansıdı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DiyarbakırSur
    Haberler > Gündem > Son bir haftada 3 kişi düştü ama... UNESCO mirası surlarda tehlikeli tutku
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