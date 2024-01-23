Son bir haftada 3 kişi düştü ama... UNESCO mirası surlarda tehlikeli tutku

23 Ocak 2024 17:19 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 17:20

Diyarbakır’da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve yüksekliği 12 metreyi bulan tarihi surlardan bir haftada 3 kişi dengesini kaybedip düştü. Tehlikeye karşı vatandaşlar, yetkililerden 'tel örgü' ile önlem alınmasını istedi.

Tarihi surlara çıkan vatandaşlardan Abdurrezak Yıldız, "Diyarbakır’ın tarihi surlarında meydana gelen düşme vakalarından dolayı yetkililerden önlem almalarını diliyoruz. Bunun için surlardan insanların düşüp ölmesi gerekmiyor. Hızlı bir şekilde tedbir alınması lazım. Surların etrafına tel veya örgü gibi işlem yapılar önlem alınabilir. Surların tarihi yapısı bozulmayacak şekilde mühendislerle bunun üzerinde çalışılabilir" dedi.

Öte yandan, bazı vatandaşların surlarda tehlikeye rağmen fotoğraf çekmesi ise kameralara yansıdı.



