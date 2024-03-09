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Sondaj kazısından tarih fışkırdı! Yaklaşık 2 bin yıllık, hepsi mezarların içinden çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sondaj kazısından tarih fışkırdı! Yaklaşık 2 bin yıllık, hepsi mezarların içinden çıktı
Amasra, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bartın'ın tarihi ilçesi Amasra'da yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu. Bulunan eserler, Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alındı.

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da lojman inşaatı için yapılan sondaj kazısında topraktan adeta tarih fışkırdı. Kaymakamlık lojmanı inşaat için  Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde 6 farklı noktada gerçekleştirilen kazılarda Roma dönemine ait eserler bulundu.

Sondaj kazısından tarih fışkırdı! Yaklaşık 2 bin yıllık, hepsi mezarların içinden çıktı - 1. Resim

GÖZYAŞI ŞİŞELERİ, ALTIN YÜZÜKLER...

Yaklaşık 3 metre derinlikte ortaya çıkan kerpiçler sonrası araştırmalar titizlikle yürütüldü. Çalışmalarda 4 adet mezara ulaşıldı. Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin Roma dönemine ait olduğunu belirlerken, tarihi eserler Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alındı.

Sondaj kazısından tarih fışkırdı! Yaklaşık 2 bin yıllık, hepsi mezarların içinden çıktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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