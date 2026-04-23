Burdur'da H.E. isimli şahıs, çektiği video ile sosyal medya üzerinden evleneceği kadının kendisine teslim edilmesini istedi. H.E. aksi halde büyük bir saldırı olacağını belirterek 22 Mayıs'a kadar da süre verdi. Paylaşımın ardından harekete geçen ekipler, şahsı kısa sürede gözaltına aldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde H.E. (46) isimli şahıs sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile tarih vererek evlenmek istediği kadının kendisine teslim edilmesini, aksi takdirde büyük saldırı olacağını söyleyerek tehditler savurdu.

"EVLENECEK OLDUĞUM KADINI TESLİM ETMEZSENİZ SALDIRI BÜYÜK OLACAK"

Videoda bir daha uyarıda bulunmayacağını vurgulayan H.E. "Partnerlerimi durduramıyorum. Mayıs'ın 22'sine kadar haber bekliyorum. Eğer evlenecek olduğum kadını teslim etmezseniz saldırı büyük olacak. Ben size diyorum. Ne jandarma dinlerim ne de polis" dedi.

Sosyal medyada tehditler savurdu, 22 Mayıs'a kadar süre verdi!

GÖZALTINA ALINDI

Paylaşımın tespitinin ardından harekete geçen Bucak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bahse konu şahıs kısa süre içerisinde bulunarak gözaltına alındı. Buradaki ifadesinin tamamlanmasının ardından H.E., Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Sahsın adli dengesinin yerinde olup olmadığına yönelik incelemenin devam ettiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası