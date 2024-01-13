Soykırımın izleri Ankara'da siliniyor, 'Türkiye yaşama umudu verdi'

13 Ocak 2024 06:02 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 06:11

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Gazze’deki yaralıların Türkiye’ye getirilmesinde yoğun bir diploması yürüten Türkiye, hastaların tedavileri için her türlü imkânı sağlarken, taburcu olanların da Türk Kızılay’ının Ankara’daki misafirhanesinde barınmalarını sağlıyor. 36 Filistinli Türk Kızılay misafirhanesinde yaşadıkları acıların yaralarını sarmaya çalışıyor.

Misafirhanede küçük çocuklar için oluşturulan oyun alanlarıyla savaşın izlerinin silinmesi için çaba gösterilirken, çocukların tüm ihtiyaçları da burada karşılanıyor. İsrail’in hain saldırılarında evi bombalanan ve annesini, babasını, kardeşlerini kaybeden altı yaşındaki torununun tedavisi için Türkiye’ye gelen 68 yaşındaki anneanne Meryem İbrahim Tavil, yaşadıklarını gazetemize anlattı.

"BAŞKA BİRİ BİZİM İÇİN BU KADAR SESİNİ YÜKSELTMEDİ"

Tavil “Çocuklarımızı besleyip, büyütüyoruz, savaşta kaybediyoruz. Allah’tan istediğim Filistin’in özgürlüğüne kavuşması. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Allah bin kere razı olsun. Başka biri bizim için bu kadar sesini yükseltmedi” dedi.

13 yaşındaki lösemi oğlunun, Filistin’deki savaş ortamında tedavisinin yarım kalması sebebiyle Türkiye’ye sevk edildiğini söyleyen 50 yaşındaki Esmehan Musa Abu Mustafa da şunları söyledi: "Oğlumun savaştan dolayı durumu ağırlaştı. Ankara tedavi için el uzattı. Ailem Gazze’de kaldı, bir okulda yaşam mücadelesi veriyor. Gazze’de neredeyse hayat yok artık. Türkiye bize yaşama umudu verdi."