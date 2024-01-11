Gazze'den tahliye edilen 85 hasta daha Türkiye'ye getiriliyor

11 Ocak 2024 19:27 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 20:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, hasta ve refakatçilerin uçağa bindirildiği görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetti:

"Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda."

7. SEFER OLACAK

Türkiye Filistin'de katliama uğrayan sivillerin umudu oldu. 7'nci tahliye seferi bu akşam gerçekleşecek, 85 Gazzeli Türkiye'de tedavi altına alınacak.

Tahliye operasyonlarının devam etmesi bekleniyor.

Son seferde Gazzeli 102 hasta ve yaralı Türkiye'ye getirilmiş, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.



