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    Gazze'den tahliye edilen 85 hasta daha Türkiye'ye getiriliyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Mısır’dan Türkiye’ye getirileceğini duyurdu. Koca, hastalara 106 kişilik bir refakatçi grubun da eşlik ettiğini belirterek Gazze’de sağlık sisteminin çöktüğüne dikkat çekti.

    Gazze&#039;den tahliye edilen 85 hasta daha Türkiye&#039;ye getiriliyor
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından, hasta ve refakatçilerin uçağa bindirildiği görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetti:

    "Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda."

     

    7. SEFER OLACAK

    Türkiye Filistin'de katliama uğrayan sivillerin umudu oldu. 7'nci tahliye seferi bu akşam gerçekleşecek, 85 Gazzeli Türkiye'de tedavi altına alınacak.

    Tahliye operasyonlarının devam etmesi bekleniyor.

    Son seferde Gazzeli 102 hasta ve yaralı Türkiye'ye getirilmiş, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 


     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GazzeBakan Koca
    Haberler > Gündem > Gazze'den tahliye edilen 85 hasta daha Türkiye'ye getiriliyor
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