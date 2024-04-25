Spor yorumcusu Haldun Domaç hayatı ve kariyeri hakkında

Ünlü spor yorumcusu Haldun Domaç'ın canlı yayında baygınlık geçirmesi, izleyenleri büyük bir endişe ve şaşkınlığa sürükledi. Olayın ardından, sosyal medyada haberin yayılmasıyla birlikte Haldun Domaç'ın kim olduğu ve sağlık durumu hakkında meraklı sorular gündeme geldi. Peki Haldun Domaç kimdir? Haldun Domaç'ın sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...

Ünlü spor yorumcusu Haldun Domaç'ın canlı yayında baygınlık geçirmesi izleyenleri oldukça büyük bir endişeye sürükledi. Yaşanan üzücü olayın ardından kendisini izleyenler Haldun Domaç'ın sağlık durumunu merak ederken haberin sosyal medyada yayılmasıyla beraber Haldun Domaç kimdir sorusu da gündeme geldi. İşte ünlü spor yorumcusu Haldun Domaç'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

HALDUN DOMAÇ KİMDİR?

Ünlü spor yorumcusu Haldun Domaç, sık sık yaptığı açıklamalarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 2 Ağustos 1957'de Giresun'un Tirebolu ilçesinde dünyaya gelen Domaç'ın babası Atilla ve annesi Güler Hanım'dır. Babası memur, annesi ise Rizelidir. İlköğretimini Giresun'da tamamlayan Domaç, ardından İstanbul'a taşınarak lise eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde sürdürdü. Üniversiteye geçiş yaptığında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde okudu ve buradan mezun oldu.

Spor tutkusuyla tanınan Domaç, amatör takımlarda ve Sarıyer Spor Kulübü'nde futbol oynadı. Ayrıca, bilek güreşi antrenörlüğü ve hakemlik gibi görevlerde bulundu. Türkiye'de Bilek Güreşi Organizasyonu'nun kurucularından biri olan Domaç, aynı zamanda Bilek Güreşi Dalı Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda yer aldı.

1979 ve 1988 yılları arasında Gazetecilik kariyerine Günaydın Gazetesi'nde başlayan Domaç, daha sonra çeşitli gazetelerde Yazı İşleri Müdürlüğü, Haber Müdürlüğü, Basın Danışmanlığı gibi görevler üstlendi. Spor alanında da aktif bir rol üstlenen Domaç, Spor İstihbarat Şefliği, Spor Yazarlığı, Spor Servisi Yönetmenliği gibi görevlerde bulundu.

Aspor kanalında uzun süredir tanınan bir isim olan Domaç, Mustafa Göksu'nun sunduğu "Son Sayfa" programında yorumculuk yapmaktadır. 2014 yılında Aspor'da Program Yorumcusu olarak göreve başlayan Domaç, Fenerbahçe taraftarı olarak da bilinmektedir.

Haldun Domaç'ın kariyeri, gazetecilikten spor yorumculuğuna uzanan geniş bir yelpazede kendini göstermektedir. Bugün hala aktif bir şekilde medya dünyasında yer almakta ve sporseverlerle buluşmaktadır.

HALDUN DOMAÇ CANLI YAYINDA BAYILDI

Rönesans Spor TV'de yaşanan dramatik anlar, futbol yorumcusu Haldun Domaç'ın canlı yayında aniden bayılmasıyla gündeme oturdu. Programın sunucusu Aykut İnce'nin yönettiği ve Haldun Domaç ile Turgay Demir'in yorumcu olarak katıldığı spor programı, beklenmedik üzücü bir olayla sarsıldı.

HALDUN DOMAÇ'IN SAĞLIK DURUMU

Haldun Domaç, canlı yayın sırasında birdenbire fenalaşarak dengesini kaybetti. Aniden yaşanan bu durum, stüdyoda şaşkınlık ve panik meydana getirdi. Domaç, yayının durdurulması için işaret verdi ancak birkaç adım atabildikten sonra masanın üzerine doğru bayıldı.

Stüdyo ekibi hızla müdahale ederek Domaç'a yardımcı olmaya çalıştı. İzleyicilerin dehşete düştüğü bu anlar, canlı yayının acil bir şekilde kesilmesine neden oldu. Domaç'ın sağlık durumu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı ancak olayın ardından endişe dolu mesajlar ve geçmiş olsun dilekleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Domaç'ın sağlık durumuyla ilgili kısa süreli bir rahatsızlık geçirdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baygınlık geçirdiği tespit edilen Haldun Domaç'ın hastaneden taburcu edildiği belirtildi.