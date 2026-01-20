Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması" kapsamında ülkemizde bulunan Özbekistanlı bakan ve üst düzey güvenlik yetkililerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Özbekistanlı üst düzey yetkilileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, İçişleri Bakanı Aziz Tashpulatov, Savunma Bakanı Tümgeneral Shurat Halmuhamedov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Korgeneral Bahodir Kurbonov yer aldı.

"ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması kapsamında ülkemizde bulunan Özbekistan heyetini kabulüne iştirak ettik. Bu kabullerin, Türkiye ile Özbekistan arasındaki stratejik ortaklığın güçlenmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

