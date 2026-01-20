N.G. isimli kadın, Esenyurt ve Büyükçekmece'de evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle suçüstü yakalanarak tutuklandı. 76 suç kaydı bulunan zanlının hırsızlık sırasında yanında götürdüğü 7 yaşındaki kızı da avukatına teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki 2 adresten değeri 2 milyon lirayı geçen ziynet eşyası ve paranın çalınmasına ilişkin harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden kimliği belirlenen şüphelinin, teknik ve fiziki takip sırasında Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'ndeki bir eve hırsızlık için girdiği anlaşıldı. Şüpheli, bir daireden çıkarken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

HIRSIZLIĞA KIZINI DA GÖTÜRMÜŞ

Zanlının daireden çaldığı 2 milyon değerindeki ziynet eşyasının tamamı ele geçirilerek ev sahibine teslim edilirken, hırsızlık eylemlerini gerçekleştirmeye 7 yaşındaki kızı M.Ç.'yi de yanında götürdüğü belirlendi.

TUTUKLANDI

Çeşitli suçlardan daha önce 76 kaydı bulunan N.G. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KÜÇÜK KIZ AVUKATA TESLİM EDİLDİ

M.Ç. ise şüphelinin avukatına teslim edildi. Şüphelinin kızıyla hırsızlık sonrası siteden çıkması güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

