CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gülistan Doku soruşturmasına yönelik açıklamalarına cevap veren AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, devam eden soruşturma üzerinden siyasi tartışmaların yapılmaması gerektiğini ifade etti. Soylu, "Siyasi mügalata ile davayı sulandırmak yerine, adaletin tecellisine katkı sağlanmalıdır" sözleri ile Özel'e tepki gösterdi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Gülistan Doku açıklamalarına cevap verdi. Soylu, adalet vurgusu yaparak, devam eden bir soruşturma üzerinden siyasi tartışma yürütülmemesi gerektiğini ifade etti.

Süleyman Soylu'dan Özel'e Gülistan Doku cevabı: Davayı sulandırmayın

Soylu, "Devletin dini adalettir" diyerek, yaşanan müessif bir olayın siyasallaştırılmaması gerektiğini belirtti. Bir kız çocuğunun başına geldiği iddia edilen olayın en küçük ihtimaline kadar araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini söyleyen Soylu, sürecin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Açıklamasında devletin töhmet altında bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Soylu, soruşturmayı aksatacak ya da ihmali bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Adalet Bakanı’nın "Ucu nereye giderse gitsin gidilmeli" yönündeki yaklaşımının doğru olduğunu ifade eden Soylu, hiçbir makam ve mevkinin bir insan hayatından daha değerli olmadığını dile getirdi.

Siyasi tartışmaların dava sürecine zarar verebileceğini belirten Soylu, "Siyasi mügalata ile davayı sulandırmak yerine, adaletin tecellisine katkı sağlanmalıdır" dedi. Açıklamasında Soylu, elinde bilgi ve belge bulunanların yargı sürecine destek vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Devam eden soruşturma hakkında sınırlı konuşabileceğini ifade eden Soylu, tüm maddi gerçeklerin ortaya çıkarılması için sürecin dikkatle yürütülmesi gerektiğini belirtti. Soylu, "Vicdanı olmayan insan değildir" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

