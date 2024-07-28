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Sultanahmet'te otel çalışanlarıyla anlaşıp komisyonla turistleri taşıyan taksiciye sert tepki

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sultanahmet'te turistleri taşımak için otellerle anlaştığı iddia edilen taksiciye meslektaşları tepki gösterdi. Bir turist yolcuyu aldıktan sonra başka biriyle el sıkışırken görüntülenen taksicinin fahiş fiyat uyguladığı da söylendi.

Sultanahmet'te otellerle anlaşarak fahiş fiyattan turist taşıdığı iddia edilen taksiciye meslektaşları tepki gösterdi. O anlar kameraya yansıdı.

Sultanahmet'te taksiciler, iddiaya göre otellerden aldıkları turistleri taksimetre fiyatının iki katına anlaşarak taşıyan meslektaşlarına tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanahmet'te otel çalışanlarıyla anlaşıp komisyonla turistleri taşıyan taksiciye sert tepki - 1. Resim

OTELLE ANLAŞIP FAHİŞ FİYATTAN TURİST TAŞIMACILIK

Görüntülerde otelden turisti alarak aracına götüren taksici, ardından otel çalışanı ile el sıkışıyor. Otel çalışanı ise taksiciye turistten ne kadar ücret alacağını tembihliyor. Görüntüleri çeken taksiciler, turistin araca binmesinin ardından meslektaşının yanına giderek tepki gösteriyor.

Sultanahmet'te otel çalışanlarıyla anlaşıp komisyonla turistleri taşıyan taksiciye sert tepki - 2. Resim

Edinilen bilgilere göre özellikle otellerin yoğun olduğu tarihi Sultanhanmet bölgesinde bazı otel çalışanları ve taksiciler arasında kurulan telegram gruplarından turist yolcu pazarlığı yapılıyor.

Sultanahmet'te otel çalışanlarıyla anlaşıp komisyonla turistleri taşıyan taksiciye sert tepki - 3. Resim

Otel çalışanları, komisyon karşılığı turistleri anlaştıkları taksicilerin fahiş fiyattan taşınmasını sağlıyor.

Sultanahmet'te otel çalışanlarıyla anlaşıp komisyonla turistleri taşıyan taksiciye sert tepki - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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