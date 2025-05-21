Suriye çözümüne tam destek! Terörle mücadele ve yeniden yapılanma vurgusu

Beşar Esad'ın tarihi bir operasyonla devrilmesinin ardından Suriye'de toparlanma süreci devam ediyor. Türkiye'nin de desteklediği bu süreçte, son dönemde ülke adına umut verici gelişmeler yaşanıyor. AB'nin yaptırımları kaldırmasının ardından yeni bir döneme girilen Orta Doğu ülkesi hakkında, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Çarşamba günü (21.05.2025) yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Suriye’nin yeniden inşa sürecine daha güçlü şekilde katılım göstermesi gerektiğini belirtti ve ABD, Birleşik Krallık ile AB'nin ekonomik yaptırımları kaldırmaya yönelik son adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

SURİYE İÇİN YENİ BİR YOLCULUK

Yıldız, BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye konulu toplantısında yaptığı konuşmada, Aralık ayında yaşanan liderlik değişiminin ardından ülkenin “iyileşme yönünde yeni bir yolculuğa” başladığını ve bu süreçte 500 binden fazla Suriyeli mülteci ile 1,2 milyon ülke içi yerinden edilmiş kişinin geri döndüğünü ifade etti.

“Yaptırımların kaldırılması ve Suriye halkı üzerindeki ekonomik baskının hafifletilmesi, istikrar, toparlanma, mültecilerin dönüşü ve nihayetinde uzlaşma açısından kritik olan yeniden inşa çabalarını önemli ölçüde hızlandıracaktır” dedi.

"KOMŞULARI VE KENDİ İÇİNDE BARIŞ"

Türkiye'nin, Suriye'nin toparlanmasını engelleyen zorlukların aşılmasına yönelik diplomatik çabalara aktif destek verdiğini vurgulayan Yıldız, bölgesel ve uluslararası liderler arasında gerçekleştirilen üst düzey toplantılara dikkat çekti.

Yıldız ayrıca, Suriye'de geçiş dönemi adaleti ve kayıp kişilerin akıbetinin araştırılmasıyla ilgili iki ulusal komisyonun kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu girişimleri “çatışma mirasının ele alınması ve ulusal iyileşmenin sağlanması yolunda önemli dönüm noktaları” olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin, Suriye’nin birliği ve egemenliğine destek taahhüdünü yineleyen Yıldız, merkezi yönetimin sağlanmasına yönelik anlaşmaların uygulanması çağrısında bulundu ve terör örgütleri ile “dış siyasi gündemlerin” etkisine karşı uyardı.

“Komşularıyla ve kendi içinde barış içinde olan, terör örgütlerine güvenli bir sığınak sunmayan istikrarlı ve birleşik bir Suriye, bölgesel güvenlik ve refaha katkı sağlayacaktır” dedi.