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    • Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Suriye&#039;nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
    MSB, Terörist, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

    Terörün kökünü kurutmak için operasyon üstüne operasyon düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, hem sınır ötesinde hem de yurt içinde güvenliği sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

    "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MSBTerörist
    Haberler > Gündem > Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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