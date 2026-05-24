Sağanak sonrası sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Hatay’da selde hayatını kaybeden Şahut Kimyonok’un evinin görüntüsü ortaya çıktı. Kimyonok’un evinin tamamen sular altında kaldığı görüntülenirken, komşusu o günü "2 saat içinde komşumun cansız bedenine ulaşıldı. Yazık oldu, keşke gündüzleri burada kalsaydı da geceleri kalmasaydı” sözleriyle anlattı.

Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı Hatay’da aralıksız süren şiddetli sağanak sonrasında meydana gelen selde Samandağ ilçesindeki Yeşilada, Tekebaşı ve Çöğürlü mahalleleri sular altında kalmıştı.

Tekebaşı Mahallesi'nde akıntıya kapılarak kaybolan Şahut Kimyonok isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden Kimyonok, Yeni Mahalle Mezarlığı’na defnedilmişti.

Suya gömülen evi mezarı oldu! Hatay’da sel sonrası kahreden görüntü!

EVİNİN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Kimyonok'un sular altında kalan evinin görüntüsü ortaya çıktı. Evin tamamen su içerisinde kaybolduğu görüldü.

Suya gömülen evi mezarı oldu! Hatay’da sel sonrası kahreden görüntü!

“EYVAH KOMŞUMUZ GİTMİŞ DEDİM”

Kimyonok’un tarla komşusu Mücahiddin Buz, şunları söyledi:

Aşırı yağışlardan dolayı Asi Nehri taştı. Komşum nasıl öldü onu bilmiyoruz. Ben onu saat 9 civarında, her taraf ana baba günüyken aradım, ona ulaşamadığımda eyvah bu arkadaş bizim komşumuz gitmiş dedim. Buraya geldik, ailesi de gelmiş. Sahil güvenlik, asker, jandarma ekipleri iki saat içinde komşumun cansız bedenine ulaşıldı.

Suya gömülen evi mezarı oldu! Hatay’da sel sonrası kahreden görüntü!

“KEŞKE GECELERİ KALMASAYDI”

Sel felaketinin yaşandığı gün çok yağmur yağdığını belirten Buz “Ev kuracağım tek başıma özgür yaşayacağım diye birkaç sene burada kaldı, sonra yaşanılan olaydan dolayı hayatını kaybetti. Yazık oldu keşke gündüzleri burada kalsaydı da geceleri kalmasaydı” dedi.

Suya gömülen evi mezarı oldu! Hatay’da sel sonrası kahreden görüntü!

NELER OLMUŞTU?

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da 20 Mayıs tarihinde akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili olmuştu. Kentte caddeler göle dönerken, sel ve heyelan meydana gelmişti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay’daki felaketin ardından bölgeye Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Ankara, Malatya, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Niğde, Konya ve Mersin'den su üstü ve su altı arama-kurtarma personeli, bot ile dron desteğinin sevk edildiğini duyurmuştu.

Suya gömülen evi mezarı oldu! Hatay’da sel sonrası kahreden görüntü!

4 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ YARALANDI

Çiftçi, şunları söylemişti:

Meydana gelen heyelan, sel ve göçük olaylarında maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 17 vatandaşımız yaralanmıştır. Yağışlar nedeniyle il genelinde 495 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edilmiş, 32 vatandaşımız geçici olarak barındırılmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce yapılan hasar tespit çalışmalarında 39 hanenin hasarsız, 10 hanenin az hasarlı, 2 hanenin yıkık ve 5 hanenin değerlendirme dışı olduğu belirlenmiştir

Haberle İlgili Daha Fazlası