İzmir’de taksi şoförü Deniz Örer’i silahla katledip gasp ettiği takside uyuşturucu kullanan katil zanlısı Doğuş Mete hakkında iddianame hazırlandı. Mete hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

İzmir'de 9 Mart gecesi çalışan 52 yaşındaki taksi şoförü Deniz Örer, aracına müşteri olarak aldığı 24 yaşındaki Doğuş Meşe tarafından tabancayla öldürülmüştü.

Örer’in cinayetine ilişkin davada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, Doğuş Meşe hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Taksi şoförü Deniz Örer'i katledip kaçırdığı takside uyuşturucu kullanmıştı! İstenen ceza belli oldu

MÜEBBET VE 19 YILA KADAR HAPİS

Taksi şoförünü katledip uyuşturucu partisi veren Doğuş Mete’nin gece vakti silahla yağma suçundan 15 yıla, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan ise 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Taksiciyi öldüren sanık 23 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

Cinayet sonrası gasp ettiği takside uyuşturucu kullandı

NE OLMUŞTU?

9 Mart gecesi İzmir'de 24 yaşındaki Doğuş Meşe, 52 yaşındaki taksi şoförü Deniz Örer'in aracına bindi. Hurşidiye Mahallesi'nde Mete, yanında getirdiği tabancayla açık camdan şoförün başına ateş etti. Katil zanlısı ağır yaralı şoförü araçtan çekip, yola savurduktan sonra direksiyona geçerek kayıplara karıştı.

Taksi şoförünü katleden Doğuş Mete

UYUŞTURUCU TRAFİĞİNE ÇIKTI

Taksiciyi vurduktan sadece dakikalar sonra bir kadın arkadaşını yanına çağıran Doğuş Meşe, gasp ettiği araçla farklı adreslerden metamfetamin ve esrar temin etti. Katil zanlısı direksiyon başında yaklaşık bir saat boyunca uyuşturucu kullandı. Annesini arayarak "Taksiciyi vurdum, moralim bozuk" dediği öğrenildi.

İNDİRİM İÇİN PİŞKİN SAVUNMA

Şoförü öldüren Mete, kendini "Bana küfrettiği için vurdum" diyerek savundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Deniz Örer'in küfretmesini gerektirecek hiçbir durumun bulunmadığı, zanlının bu savunmayı ceza indirimi almak için uydurduğu vurgulandı.

