Tekirdağ Çorlu'da ticari taksinin kendisine yol vermediğini ve çarptığını öne süren B.Ö. isimli şahıs çılgına döndü. Yaralandığı iddia edilen B.Ö. hastaneye kaldırılırken, taksi şoförü H.I. ise yaşananlarla ilgili "Sokağa dönüş yaptığım esnada yaya da kaldırımdan araca yakın mesafedeydi. Arabaya tekme atmaya başladı. Daha sonra az ileride bir şey mi oldu diye durdum ve kendisi üzerime yürüdü ve bana vurmaya çalışınca ben de onu ittim" dedi.

Gece yarısı Şinasi Kurşun 17. Sokak ile Şinasi Kurşun Caddesi kesişiminde kaldırımda yürüyen B.Ö. isimli şahsa iddiaya göre caddeden sokağa dönüş yapan taksi çarptı. Taksinin kendisine yol vermediğini öne süren yaya, öfkesinden deliye döndü. Polis ve bekçi görevlileri tarafından zor sakinleştirilen yaya B.Ö. ambulansa götürüldü. B.Ö. daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Taksiciye kızan yaya sinir küpüne döndü

"BANA VURMAYA KALKTI, BEN DE İTTİM"

Taksi şoförü H.I., "Sokağa dönüş yaptığım esnada yaya da kaldırımdan araca yakın mesafedeydi. Arabaya tekme atmaya başladı. Daha sonra az ileride bir şey mi oldu diye durdum ve kendisi üzerime yürüdü ve bana vurmaya çalışınca ben de onu ittim" dedi.

"TAKSİYE TEKME TOKAT GİRİŞTİ"

Taksideki yolcu da, "Taksi bizi evimize bırakacaktı. Arkada yolcuyduk. Yaya, sırf taksi ona yol vermemiş diye kriz geçirdi ve arabaya tekme tokat girişti. Yaya bir de, ‘vay efendim sen benim ayağımı nasıl ezersin?' diye tepki gösterdi. Aslında böyle bir durum yok, yaya biraz gerideydi" ifadelerini kullandı.

