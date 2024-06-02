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Taksim'in göbeğinde korkutan yangın! Patlama paniği kameralarda

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Taksim Meydan’da bulunan Taksim Maksem’inde yapılan restorasyon çalışmalarında kullanılan inşaat malzemelerinde yangın çıktı. Yangın esnasında dışarıda bulunan boyalara alev sıçrayınca ufak çaplı patlama meydana geldi. Vatandaşların panik yaşadığı yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydan’ında bulunan Taksim Maksem’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maksim Müzesi’nin önünde bulunan ve restorasyon çalışmalarında bulunan inşaat malzemelerinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın meydana geldi.

ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Kısa sürede alev alan malzemelerden sıçrayan yangın, orada bulunan boyalara da sirayet etti. Boyalarda meydana gelen ufak çaplı patlama sonucu vatandaşlar panik yaşadı. Dumanları gören ve sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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