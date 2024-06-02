Hatay'da patlama! Ortalık savaş alanına döndü, işte ilk görüntüler...
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hatay Payas'ta dönercide meydana gelen tüp patlaması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama, yıkıma neden oldu.
Hatay'ın Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide patlama meydana geldi.
İlk belirlemelere göre iş yerinde bulunan tüp patladı.
Patlamayla iş yerinde ve çevrede yıkım meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.