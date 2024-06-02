Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hatay'da patlama! Ortalık savaş alanına döndü, işte ilk görüntüler...

Hatay'da patlama! Ortalık savaş alanına döndü, işte ilk görüntüler...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay Payas'ta dönercide meydana gelen tüp patlaması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama, yıkıma neden oldu.

Hatay'ın Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide patlama meydana geldi.

Hatay'da patlama! Ortalık savaş alanına döndü, işte ilk görüntüler... - 1. Resim

İlk belirlemelere göre iş yerinde bulunan tüp patladı.

Hatay'da patlama! Ortalık savaş alanına döndü, işte ilk görüntüler... - 2. Resim

Patlamayla iş yerinde ve çevrede yıkım meydana geldi.

Hatay'da patlama! Ortalık savaş alanına döndü, işte ilk görüntüler... - 3. Resim

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir dönemin sonu geldi! Samsung, akıllı saatlerine olan desteğini sonlandırıyorİstanbul'da yılan paniği! Vatandaşlar yardım istedi, aniden saldırıya geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karşıya geçmek istedi, metrelerce savruldu: Yaşlı kadının o anları kamerada - GündemYaşlı kadının o anları kameradaElazığ'da sokak ortasında kız kavgası! Bu kez erkekler izledi - GündemKızlar kavga etti, erkekler izlediPolis ve vatandaş el ele Adana'da can kurtardı - GündemPolis ve vatandaş el ele Adana'da can kurtardıBir çökme haberi de Mardin'den! Anne ve bebeği yaralandı - GündemBir çökme haberi de Mardin'den!Erzurum'da korku dolu anlar! 5 katlı binanın merdiveni çöktü, ekipler mahsur kalanlar için harekete geçti - GündemErzurum'da korku dolu anlar!Yer: Tekirdağ! Eğitim uçağı arıza nedeniyle tarlaya acil iniş yaptı - GündemTekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Sonraki Haber Yükleniyor...