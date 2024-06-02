Hatay'da patlama! Ortalık savaş alanına döndü, işte ilk görüntüler...

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Haziran 2024 16:43 - Güncelleme: 2 Haziran 2024 16:51 - Güncelleme:

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Hatay Payas'ta dönercide meydana gelen tüp patlaması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama, yıkıma neden oldu.