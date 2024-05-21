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Tarihin en büyük sürgününün üzerinden 160 yıl geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çerkesler' için paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tarihin en büyük sürgününün üzerinden 160 yıl geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan &#039;Çerkesler&#039; için paylaştı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çarlık Rusya’nın 1984 yılında insanlık dışı denilecek yöntemlerle Çerkes halkını sürgün etmesinin üzerinden tam 160 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihin kanayan yarası olan Çerkes Sürgününün yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

1556 yılında başlayıp 308 yıl süren Kafkas-Rus Çarlığı savaşında Çerkes vatandaşların büyük bir kısmı katledilirken hayatta kalanlar da ya da Çarlık ordusuna zorla dahil edildi ya da yurtlarından edildi.

Tarihin en büyük sürgününün üzerinden 160 yıl geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan Çerkes kardeşlerimizi yad etti - 1. Resim

YARA HİÇ KAPANMADI

Tarihin hiç dinmeyen yarası haline gelen ve insanlık için utanç vesikası olan Çerkes Sürgününün 160’ıncı yıl dönümü unutulmadı.
Resmi olmayan rakamlara göre 1,5 milyona yakın Çerkes bir ay içinde sürgüne tabi tutulurken yol şartları, salgın hastalıklar ve açlık gibi nedenlerden dolayı da yaklaşık 500 bin Çerkes hayatını kaybetti.

Tarihin en büyük sürgününün üzerinden 160 yıl geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan Çerkes kardeşlerimizi yad etti - 2. Resim

Sürgüne tabi tutulanlar, Anapa, Novorossiysk, Gelincik, Soçi ile Adler gibi Karadeniz limanlarından gemilere bindirilerek birçoğu Anadolu’da Ordu, Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Yozgat, Düzce, Adapazarı, Kocaeli’ye iskan edildi.

Tarihin en büyük sürgününün üzerinden 160 yıl geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan Çerkes kardeşlerimizi yad etti - 3. Resim

“İNSANLIK DIŞI YÖNTEM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsanlık dışı yöntem” ifadesini kullandığı Çerkes Sürgünü hakkında, “Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyorum” diyerek hayatını kaybeden Çerkes vatandaşlar için rahmet diledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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