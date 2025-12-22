Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, Burdur Gölü Eylem Planı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak Eğirdir, Beyşehir, Akşehir, Eber, Bafa, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca göllerimiz için eylem planlarımızı hazırladık. Gölleri kuraklıktan kurtarmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Burdur Gölü Eylem Planı kapsamında yaptığı açıklamalarda, küresel iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Son yıllarda artan sıcaklıklar ve azalan yağışların su kaynakları üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu vurgulayan Yumaklı, "2024 yılı son 54 yılın en sıcak yılı oldu. 2025 yılının temmuz ayı da en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçmiş durumda. 2025 su yılı yağışlarında önceki yıllarla karşılaştırıldığında yüzde 27’lik düşüşle son 52 yılın en düşük seviyesini yaşamış oldu." dedi.

9 GÖL İÇİN EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Yaşanan iklim koşullarının göller başta olmak üzere tüm su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirten Bakan Yumaklı, "Artan sıcaklıklar ve azalan yağış ile birlikte ülkemizde şiddetli kuraklıklar yaşanıyor. Neticesinde de su kaynaklarımız azalıyor. Bunların başında da göllerimiz geliyor. Su konusundaki bütün kurumların katılımıyla teşekkül eden Ulusal Su Kurulu'nda, bu göllerimizle ilgili bazı kararlar aldık. Bu kararlar doğrultusunda; Bakanlık olarak Eğirdir, Beyşehir, Akşehir, Eber, Bafa, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca göllerimiz için eylem planlarımızı hazırladık. Gölleri kuraklıktan kurtarmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Burdur Gölü

BURDUR GÖLÜ KRİTİK EŞİKTE

Burdur Gölü’nün ekolojik açıdan son derece önemli bir alan olduğuna dikkat çeken Yumaklı, gölün ulusal ölçekte birinci derece sit alanı statüsünde olduğunu hatırlattı. Yumaklı, "Burdur Gölü ulusal ölçekte 1’inci derece sit alanı olmasıyla ekolojik açıdan önemli. Burayı yuva edinmiş birçok kuş türüne ev sahipliği ediyor. Ülkemizin 7’nci büyük gölü. Kapalı havza, dolayısıyla dışa akışı olmadığı için yoğun bir şekilde buharlaşmanın etkisiyle karşı karşıya kalmış durumda." diye konuştu.

SU SEVİYESİ 21 METRE DÜŞTÜ

Göldeki dramatik değişimi rakamlarla ortaya koyan Bakan Yumaklı, "1970’te Burdur Gölü’nün su seviyesi 857 metreydi. Şu anda 21 metre azaldı ve 836 metreye inmiş durumda. Yüz ölçümü ise yarıdan fazla azaldı. 250 kilometre kareden 115 kilometre kareye düşmüş durumda. Hakikaten son derece önemli bir kritik eşiğe geldi." dedi.

Eğirdir Gölü

YILLIK SU KAYBI ÇARPICI BOYUTTA

Burdur Gölü’nün her yıl ciddi miktarda su kaybettiğini vurgulayan Yumaklı, kaybın ana nedeninin buharlaşma olduğunu belirterek, "Bu gölün ortalama yıllık 179 milyon metreküp su kaybettiğini bunun da yüzde 78’inin buharlaşmadan kaynaklandığını söylemek istiyorum. Yağışlar ve depolamalarla birlikte göle giren su miktarı 112 milyon metreküp. İkisinin arasında 66 milyon metreküplük fark var. Hazırlanmış olan eylem planı tamamen bu farkın kapatılmasına dönük olacak." ifadelerini kullandı.

5 YILDA 6 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

Eylem planının mali boyutuna da değinen Yumaklı, Burdur Gölü Havzası için önemli bir yatırım programı hazırlandığını açıkladı. Yumaklı, “Eylem planı kapsamında burada 5 yılda 6 milyar TL’lik yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımla birlikte yıllık 50 milyon metreküplük suyu su havzamıza kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Beyşehir Gölü

ENTEGRE SU YÖNETİMİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Plan kapsamında birçok başlıkta çalışma yürütüleceğini belirten Bakan Yumaklı, "Havzada ekosistem temelli entegre su yönetimi başlığı altında tarımsal su kullanımı yönetimi, ilave ve alternatif su kaynaklarına ilişkin çalışmalar, su kullanımının denetimi, su kalitesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek." dedi.

VAHŞİ SULAMAYA YASAL DÜZENLEME GELİYOR

Su yönetiminin Türkiye genelinde zorunluluk haline geldiğini ifade eden Yumaklı, su kanununa ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini belirtti. Yumaklı, "Bizler için bu yöre için değil bütün Türkiye için zorunluluk haline geldiğini söylemek istiyorum. Su kanunuyla alakalı çalışmamız var sona gelmiş durumdayız. Türkiye’de vahşi sulama uygulamalarının sona erdirilmesiyle ilgili kesinlikle modern sulama ve basınçlı sulama sistemlerinin zorunlu hale getirilmesiyle ilgili gerekli düzenlemeler bu kanunun içerisinde yer almış olacak." ifadelerini kullandı.

İznik Gölü

"SUYUMUZU KORUYALIM" ÇAĞRISI

Bakan Yumaklı, açıklamasını tüm kesimlere çağrıda bulunarak tamamladı:

"Bugün burada sadece bir gölü değil, ekosistemimizi, geleceğimizi ve üretim gücümüzü korumak adına bir adım attığımızı bütün kamuoyumuza iletmek istiyorum. Suyun stratejik önemi, bizim birleştirici gücümüz olmalı. Üniversitelerimiz, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla bütün paydaşlarımızla ortaya koyduğumuz irade sadece buna dönüktür. Tarihi, ekosistemi korumak için birlikte hareket ediyoruz. Ben burada toplumun her kesimine vatandaşlarımızdan üreticilerimize, sanayicilerimizden bununla ilgili hangi paydaşlar varsa hep birlikte suyumuzu koruyalım çağrısını yinelemek istiyorum."

