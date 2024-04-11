Tartıştığı kadını silahla vurdu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 11 Nisan 2024 09:41 - Güncelleme: 11 Nisan 2024 09:45 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Düzce'de bir kadın, tartıştığı iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Omzundan yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, kaçan zanlı ise kısa sürede yakalandı.