Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tartıştığı kadını silahla vurdu

Tartıştığı kadını silahla vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tartıştığı kadını silahla vurdu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Düzce'de bir kadın, tartıştığı iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Omzundan yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, kaçan zanlı ise kısa sürede yakalandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde B.D. ile E.D. arasında iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.D., silahla B.D.'yi silahla vurdu. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Omzundan yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.D., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Temmuz hesabı değişti! İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayram namazını fırsat bildiler! Bisiklet ve akülü araba çaldılar  - GündemBayram namazını fırsat bildiler! Bisiklet ve akülü araba çaldılar CHP'li eski başkan Görgülüoğlu koltuğunu da alıp gitti! Devir teslim töreninde şaşırtıcı anlar - GündemEski başkan "kimse kusura bakmasın" dedi, koltuğuyla gittiMeteoroloji son tahminlerini paylaştı: Gök gürültülü sağanak uyarısı - GündemGök gürültülü sağanak uyarısıZehir tacirlerine büyük operasyon! Tek seferde yakalanan en büyük 3. kokain miktarı - GündemTek seferde yakalanan en büyük 3. kokain miktarıEyüpsultan’da feci kaza! Ölü ve yaralı var - GündemEyüpsultan’da feci kaza! Ölü ve yaralı varDünyada ilk olacak! 300 bin suçluya biyometrik takip geliyor - Gündem300 bin suçluya biyometrik takip geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...