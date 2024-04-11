Tartıştığı kadını silahla vurdu
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzce'de bir kadın, tartıştığı iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Omzundan yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, kaçan zanlı ise kısa sürede yakalandı.
Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde B.D. ile E.D. arasında iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.D., silahla B.D.'yi silahla vurdu. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Omzundan yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.D., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı