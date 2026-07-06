Yaz tatili ve balayı sezonunu fırsat bilen dolandırıcılar, oltalama siteler üzerinden vatandaşları ağına düşürüyor. Kaparo yöntemini sıkça kullanan dolandırıcılar, özellikle IBAN üzerinden ücret alıp, daha sonra ortadan kayboluyor. Tatil rezervasyonu yapmadan önce nelere dikkat edilmeli? Bunlara dikkat!

Yaz tatili ve balayı sezonu başladı, dolandırıcılar tatil planı yapanlar için yöntemlerini tek tek sergilemeye başladı. Sahte villa, bungalov ve otel ilanları üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları arttı.

Dolandırıcıların en yaygın yöntemlerinin kaparo olduğunu belirten Avukat Esra Betül Türkalp, özellikle IBAN'a ödeme talep edilen rezervasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Tatil tuzağında en yaygın yöntem! Rezervasyon yaparken dikkat! Dolandırıcılar bu yaz bunu kullanıyor

OLTALAMA SİTELERE DİKKAT

Türkalp, "Son dönemde en sık karşılaştığımız yöntemlerden biri güvenilir rezervasyon sitelerini taklit eden oltalama siteler. Dolandırıcılar, bilinen platformların neredeyse birebir aynısı olan internet sitelerini hazırlayarak tüketicide bir güven oluşturuyor. Vatandaş rezervasyon yapmak istediğinde sistem üzerinden ödeme almak yerine çeşitli bahanelerle IBAN'a havale veya EFT yapması isteniyor. Ödeme gerçekleştirildikten sonra ilan kaldırılıyor, telefonlar kapanıyor ve iletişim tamamen kesiliyor” dedi.

Tatil tuzağında en yaygın yöntem! Rezervasyon yaparken dikkat! Dolandırıcılar bu yaz bunu kullanıyor

“IBAN TALEBİ EN RİSKLİSİ”

“Özellikle IBAN üzerinden doğrudan ödeme talep edilmesi en önemli risk göstergelerinden birisi” diyerek uyaran Avukat Türkap “Rezervasyon yapılan sitenin gerçekten o platforma ait olup olmadığını mutlaka kontrol edilmeli. Mümkün olduğunca güvenli ödeme altyapıları kullanılmalı" dedi.

Tatil tuzağında en yaygın yöntem! Rezervasyon yaparken dikkat! Dolandırıcılar bu yaz bunu kullanıyor

“KAPORA İSTENİYOR, İLAN KALDIRILIYOR”

Avukat Türkalp, yaygın yöntemin kapora dolandırıcılığı olduğuna dikkat çekti:

Vatandaş sosyal medya hesabında veya bir ilan platformunda beğendiği villa, bungalov ya da otel için iletişime geçtiğinde yerin çok yoğun olduğu, son odanın kaldığı, rezervasyonun kaçırılmaması gerektiği söylenerek kapora göndermesi isteniyor. Kapora yine şahsi bir IBAN'a gönderildikten sonra ilan kaldırılıyor, hesap kapanıyor ve dolandırıcıya bir daha ulaşılamıyor. Maalesef özellikle balayı yapan çiftlerin, yaz tatili için aylar önce erken rezervasyon yapan ailelerin bu yöntemle sık sık dolandırıldığına şahit oluyoruz.

Avukat Esra Betül Türkalp

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Türkalp, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Öneri Açıklama Faaliyet Durumu Doğrulaması Tatil rezervasyonu yapmadan önce işletmenin gerçekte faaliyette olup olmadığı araştırılmalıdır. Bilgi Doğrulama Adresi, sabit telefon numarası, şirket bilgileri ve kullanıcı yorumları doğrulanmalıdır. Rezervasyon Teyidi Mümkünse tesis doğrudan aranarak rezervasyon teyidi alınmalı, yalnızca güvenli sosyal medya hesabı üzerinden yapılan görüşmelerle yetinilmemeli. Platform Seçimi Güvenilir ve kurumsal rezervasyon platformları tercih edilmeli. Ödeme Güvenliği Yazılı rezervasyon belgesi veya sözleşme olmadan ödeme yapılmamalıdır.

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