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'Tatlı'cıların miras kavgası bilirkişiyi yaktı! Hapis cezasına çarptırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Miras Davası, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Salih Tatlıcı’nın ölümünün ardından iki eşi ve çocukları arasında paylaşılamayan 3 milyar dolarlık miras davasında bilirkişi de suçlu bulundu. Yanlı rapor suçlaması ile yürütülen soruşturma sona erdi, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Salih Tatlıcı iş hayatına babası Hacı Şeyhmuz’un tatlıcı dükkânında başladı. 1962 senesinde babasını kaybeden Salih Tatlıcı, ticaret hayatına İstanbul'da devam etmeye karar verdi ve Karaköy'de “Tatlıcı” pastanesini açtı. 1980’li yıllarda Türkiye’nin sayılı zenginleri arasına giren Salih Tatlıcı, 2009’da hayatını kaybetti.

'Tatlı'cıların miras kavgası bilirkişiyi yaktı! Hapis cezasına çarptırıldı - 1. Resim

2 EŞİ VE 4 OĞLU DAVALIK OLDU

Hürriyet'te yer alan habere göre; Salih Tatlıcı’nın bıraktığı yaklaşık 3 milyar dolarlık miras aile bireylerinin arasını bozdu. Salih Tatlıcı vefatından 3-4 yıl önce mirasının büyük kısmını ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı’ya bırakınca, Tatlıcı Ailesi mahkemelik oldu. Salih Tatlıcı’nın ilk eşi Bedriye Tatlıcı’dan olan çocukları Ahmet Tatlıcı, Mehmet Tatlıcı ve Ali Tatlıcı, ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı’ya bırakılan gayrimenkul ve şirket hisseleriyle ilgili İstanbul 19’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, Nurten Tatlıcı ve Uğur Tatlıcı’ya miras kalan gayrimenkullerin değerlerinin tespiti için bilirkişi raporu aldırdı.

'Tatlı'cıların miras kavgası bilirkişiyi yaktı! Hapis cezasına çarptırıldı - 2. Resim

‘YANLI’ RAPOR SUÇLAMASI

Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı, bilirkişi raporundaki bedellerin gerçek değerden çok yüksek olduğunu, bilirkişinin raporunun diğer mirasçılar lehine yanlı olarak düzenlediğini iddia ederek, Mehmet Tatlıcı ve bilirkişi Mehmet Taş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikâyeti üzerine konu ile ilgili başlatılan soruşturmayı tamamlayan savcılık, Mehmet Tatlıcı ve Mehmet Taş hakkında İstanbul 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı.

BİLİRKİŞİYE HAPİS CEZASI!

İstanbul 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına bilirkişi Mehmet Taş katıldı. Mehmet Tatlıcı ise duruşmaya gelmedi. Suçlamayı kabul etmeyen Mehmet Taş, “Yüzlerce rapor tanzim ettim. Hukuka aykırılık yapmadım. Üç tane bilirkişi raporu alındı. Yalnız ben yargılanıyorum. Beraatimi talep ederim” dedi.  Mahkeme, Mehmet Tatlıcı’yı ‘yargı görevini yapanı etkileme’ suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bilirkişi Mehmet Taş’a ise ‘gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma’, ‘yargı görevini yapanı etkileme’ suçlarından 5 yıl hapis cezası verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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