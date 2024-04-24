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TBMM'nin 104'üncü yılında Kurtulmuş'tan mesaj: Yeni anayasa en önemli ödevlerimizden biri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TBMM&#039;nin 104&#039;üncü yılında Kurtulmuş&#039;tan mesaj: Yeni anayasa en önemli ödevlerimizden biri

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM'nin 104'üncü yıl dönümü töreninde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " En önemli ödevlerimizden biri de yeni anayasa yapma mecburiyetidir. Anayasa konusunda siyasi parti gruplarına büyük bir sorumluluk düşmektedir" dedi. Öte yandan Meclis özel oturumunda DEM Partililerin İstiklal Marşı’na eşlik etmedikleri görüldü.

HABER MERKEZİ ANKARA  - TBMM’nin açılışının 104’üncü yıl dönümü sebebiyle, Ankara’daki törenlerin adresi Anıtkabir ve Meclis oldu. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen ve öğrenciler ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkânı Anıtkabir’i ziyaret etti. Meclis Genel Kurulu da özel gündemle toplandı.

Meclis’teki özel gündemli toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kabine üyeleri, büyükelçiler ve yüksek yargı organlarının temsilcileri katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu defa 23 Nisan törenlerine ve özel oturu2ma katılmaması dikkat çekti.

DEM'LİLER İSTİKLAL MARŞI'NA EŞLİK ETMEDİ

Özel oturumun başlangıcında İstiklal Marşı okundu. DEM Parti milletvekillerinin İstiklal Marşı’na eşlik etmedikleri görüldü. Kurtulmuş, yeni anayasa çağrısını tekrarlayarak “TBMM, milletin hayrına olan yasaları yapmak, istiklal ve istikbalimizi teminat altına almak için kararlılıkla yoluna devam edecektir. En önemli ödevlerimizden biri de yeni anayasa yapma mecburiyetidir. Anayasa konusunda siyasi parti gruplarına büyük bir sorumluluk düşmektedir. Sadece partilerin değil, tüm toplum kesimlerin görüşlerini dile getirmesi için açık ve şeffaf bir süreci yürütmek de TBMM’nin ödevlerinden biridir. Bu çerçevede, süreci başlatmayı düşünüyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise “Toplumun sorunlarını görmezden gelmek, artık siyasetin gündeminden çıkmalıdır. Artık milletin gündemi olmayan hiçbir şey; siyasetin de Meclis’in de gündemi olmamalıdır” diye konuştu.

Öte yandan, Kurtulmuş akşam saatlerinde de TBMM tören salonunda bir resepsiyon verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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