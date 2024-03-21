Tekirdağ'da feci kaza! Tır, yolcu minibüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Mart 2024 10:42 - Güncelleme: 21 Mart 2024 11:29 - Güncelleme:

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Tekirdağ'da seyir halindeki bir tır, yolcu minibüsüne çarptı. Kırmızı ışık ihlali sebebiyle meydana geldiği belirlenen feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.