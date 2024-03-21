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Haberler > Gündem > Tekirdağ'da feci kaza! Tır, yolcu minibüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'da feci kaza! Tır, yolcu minibüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da seyir halindeki bir tır, yolcu minibüsüne çarptı. Kırmızı ışık ihlali sebebiyle meydana geldiği belirlenen feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinden Çerkezköy istikametine giden yolcu minibüsü, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden tır çarpıştı. 

Tekirdağ'da feci kaza! Tır, yolcu minibüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kazada ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Tekirdağ'da feci kaza! Tır, yolcu minibüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

KAZANIN SEBEBİ KIRMIZI IŞIK İHLALİ

Kazanın, araçlardan birinin kırmızı ışıkta geçtiği için meydana geldiği kaydedildi.

Tekirdağ'da feci kaza! Tır, yolcu minibüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da feci kaza! Tır, yolcu minibüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var - 4. Resim

Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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