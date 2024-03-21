Tekirdağ'da feci kaza! Tır, yolcu minibüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da seyir halindeki bir tır, yolcu minibüsüne çarptı. Kırmızı ışık ihlali sebebiyle meydana geldiği belirlenen feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinden Çerkezköy istikametine giden yolcu minibüsü, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden tır çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.
KAZANIN SEBEBİ KIRMIZI IŞIK İHLALİ
Kazanın, araçlardan birinin kırmızı ışıkta geçtiği için meydana geldiği kaydedildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı