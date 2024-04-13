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Tekme, tokat, silah, bıçak, sopa... Türkiye'nin konuştuğu dehşet böyle başlamış

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'da, 1’i ağır 6 kişinin yaralandığı, 6 kişinin de tutuklandığı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Silah ve bıçakların çekildiği, sopaların havada uçuştuğu kavganın başlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Türkiye'nin konuştuğu olay 10 Nisan'da Muğla’nın Milas ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. 

SİLAH, BIÇAK, SOPA...

Taraflar birbirlerine tekme, tokat saldırdı. Kavgada, silah, bıçak ve sopalar da kullanıldı. Silahlı bir şahsın yerde yuvarlanan bir kişiye defalarca ateş etmesi de görüntülere yansıdı.

Tekme, tokat, silah, bıçak, sopa... Türkiye'nin konuştuğu dehşet böyle başlamış - 1. Resim

Dehşete düşüren olayda 6 kişi yaralanırken toplamda 6 kişi de tutuklandı.

Tekme, tokat, silah, bıçak, sopa... Türkiye'nin konuştuğu dehşet böyle başlamış - 2. Resim

OLAYIN BAŞLADIĞI AN KAMERADA

Olayın başladığı anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde 3 kişinin bulunduğu bir grupla 6-7 kişiden oluşan karşı tarafın birbirlerine saldırmaları ve ortalığın bir anda savaş alanına dönmesi yer alıyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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