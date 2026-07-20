Arnavutköy'de trafikte uyardığı motosiklet sürücünün tornavidalı saldırıyla karşı karşıya kalan sürücü, şikayetçi oldu. Korku dolu anlar araç kamerasına kaydolurken, motosiklet sürücüsüne 226 bin TL idari para cezası kesildi.

Arnavutköy’de bir otomobil sürücüsü, seyir halinde olan motosiklet sürücüsünü telefona baktığı gerekçesiyle uyardı. "Telefonla oynama, yola bak" diyerek seslenen sürücüye, motosiklet sürücüsü "Çek sağa" diyerek tepki gösterdi.

‘Telefonla oymana’ dedi, dehşeti yaşadı! Trafikte tornavidalı saldırı girişimi kamerada

TORNAVİDAYLA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Aracın durmasının ardından motosikletten inen saldırgan, yanında bulunan tornavidayı alarak otomobil sürücüsüne yöneldi. Korku dolu anları araç içi kamera kaydederken, tornavidalı saldırgan kısa süre uzaklaştı.

‘Telefonla oymana’ dedi, dehşeti yaşadı! Trafikte tornavidalı saldırı girişimi kamerada

226 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Otomobil sürücüsü, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Emniyet ekipleri saldırganın kimliğini tespit etti. 21 yaşındaki Y.İ. isimli motosiklet sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Y.İ. hakkında adli işlem başlatılırken, çeşitli ihlallerden toplam 226 bin TL idari para cezası uygulandı.

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