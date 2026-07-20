‘Telefonla oymana’ dedi, korkuyu yaşadı! Trafikte tornavidalı saldırı girişimi kamerada
Arnavutköy'de trafikte uyardığı motosiklet sürücünün tornavidalı saldırıyla karşı karşıya kalan sürücü, şikayetçi oldu. Korku dolu anlar araç kamerasına kaydolurken, motosiklet sürücüsüne 226 bin TL idari para cezası kesildi.
- Arnavutköy'de otomobil sürücüsü, seyir halindeki motosiklet sürücüsünü telefona baktığı için uyardı.
- Motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne "Çek sağa" diyerek tepki gösterdi.
- Araç durduktan sonra motosikletten inen sürücü, tornavidayla otomobil sürücüsüne saldırmaya çalıştı.
- Olay araç içi kamera ile kaydedildi.
- Otomobil sürücüsü şikayetçi oldu ve emniyet ekipleri 21 yaşındaki Y.İ. isimli motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı.
- Y.İ.'ye çeşitli ihlallerden toplam 226 bin TL idari para cezası uygulandı.
Arnavutköy’de bir otomobil sürücüsü, seyir halinde olan motosiklet sürücüsünü telefona baktığı gerekçesiyle uyardı. "Telefonla oynama, yola bak" diyerek seslenen sürücüye, motosiklet sürücüsü "Çek sağa" diyerek tepki gösterdi.
TORNAVİDAYLA SALDIRMAYA ÇALIŞTI
Aracın durmasının ardından motosikletten inen saldırgan, yanında bulunan tornavidayı alarak otomobil sürücüsüne yöneldi. Korku dolu anları araç içi kamera kaydederken, tornavidalı saldırgan kısa süre uzaklaştı.
226 BİN TL İDARİ PARA CEZASI
Otomobil sürücüsü, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Emniyet ekipleri saldırganın kimliğini tespit etti. 21 yaşındaki Y.İ. isimli motosiklet sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Y.İ. hakkında adli işlem başlatılırken, çeşitli ihlallerden toplam 226 bin TL idari para cezası uygulandı.