Televizyonda skandal alt yazıya soruşturma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile kıyaslanmıştı

Televizyonda skandal alt yazıya soruşturma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile kıyaslanmıştı

Televizyonda skandal alt yazıya soruşturma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile kıyaslanmıştı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu’nun kıyaslandığı bir televizyon alt bant yazısı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, söz konusu kıyaslamanın Cumhurbaşkanlığı makamına ve millete saygısızlık olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran, adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir."

Gazze'de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu'nun adı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı cümlede zikredilmesinin, Cumhurbaşkanlığı makamına, devlete ve millete açık bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Tunç, "Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

