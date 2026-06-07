Antalya’nın bir köşesinde yaylalarda karla mücadele sürerken, bir köşesinde ise termometreler 35 dereceyi gösterdi. Havanın sıcak oluşunu fırsat bilen Antalyalılar sahillere akın ederken, yüksek kesimlerde 10 metreye ulaşan karla kaplanan yollarda çalışmalar devam ediyor. İşte Antalya’daki çifte mevsim manzarası…

SICAKLIK 35 DERECE Turizm kenti Antalya'da öğlen saatlerinde hava sıcaklığı 33 derece, nem oranı ise yüzde 70 olarak ölçülürken, hissedilen hava sıcaklığı ise 35 derece oldu. Haziran ayı ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede artış göstermeye başladığı kentte, deniz suyu sıcaklığı da 27 derece olarak ölçüldü.

KİMİ DENİZDE KİMİ PARAŞÜTTE Antalya sahillerinde neredeyse adım atacak yer bulunamazken, kimi vatandaşlar sahilde güneşlenip denize girdi, kimileri ise ağaç gölgesi ve şemsiye altlarında dinlendi. Yerli ve yabancı turistler de Konyaaltı varyanta yamaç paraşütü yaparak vakit geçirdi.

KONYAALTI SAHİLİ’NE AKIN ETTİLER Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki günlerde Antalya'da hava sıcaklığı artarak etkisini göstermeye devam edecek.

“YAZ ÇOK GEÇ GELDİ” Sahile gelen Coşkun Özgül, "Antalya'ya yaz çok geç geldi. Bu hafta havalar ısınmaya başladı. Şu anda 33 derece sıcaklık var, sahilde bayağı bir kalabalık. Havalar çok güzel, hafta sonumuzu sahilde denize girerek geçiriyoruz. Antalya ayrı bir güzel, herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

KAR YÜKSEKLİĞİ 10 METRE Öte yandan Antalya'nın yüksek kesimlerinde ise karla mücadele çalışmaları devam etti. Gündoğmuş ilçesinin 2 bin 600 rakımlı Susambeli Yaylası'nda kar yüksekliği 8-10 metreye ulaştı. Ekipler, alternatif yollarla birlikte yolun 60 kilometrelik bölümünü ulaşıma açtı. Yolun kapalı olan 10 kilometrelik bölümünü ise bir haftalık çalışmanın ardından ulaşıma açmayı planlıyor.

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