Teröristlere havada füze! Paramotorlu hainler keklik gibi avlandı

Uludere’de paramotorla Irak sınırından Türkiye’ye sızmaya çalışan 4 PKK’lı terörist AKINCI TİHA tarafından tespit edildi. Hemen havalanan ATAK Taarruz Helikopterleri, SİHA ve J-İHA, 4 teröristi etkisiz hâle getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınırda alınan tedbirler meyvesini veriyor. Irak sınırından Türkiye’ye sızıp eylem yapmayı hedefleyen 4 PKK’lı terörist öldürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde paramotorla Irak sınırından Türkiye’ye sınır ihlalinde bulunan, eylem hazırlığındaki 4 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

AKINCILAR BULDU

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Yerlikaya, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait “AKINCI TİHA” tarafından Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının, Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığının tespit edildiğini belirtti.

ATAKLAR HAVALANDI

Yerlikaya, Hudut Kartallarının sınır ihlali tespiti sonucu teröristlerin, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındığını kaydetti.

Yerlikaya, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekâtıyla bölgeye 5 tim ile 2 JÖH Timi, 2 Jandarma Komando Timi ve bir METİ (Mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha) timi sevk edildiğini aktardı. Yerlikaya “Bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hâle getirildi, 2 Paramotor ele geçirildi” bilgisini verdi.

EYLEM YAPACAKLARDI

Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet M-4 piyade tüfeği, 2 cep telefonu, 1 lazer metre, 2 Glock tabanca, 3 şarjör, 6 pil bloğu, bir motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildiğini belirten Yerlikaya “Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve kahraman Jandarma’mızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” ifadelerini kullandı.