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Haberler > Gündem > Teröristlerin kış planını 'Bozdoğan' bozdu: Mağara ve sığınaklar yerle bir!

Teröristlerin kış planını 'Bozdoğan' bozdu: Mağara ve sığınaklar yerle bir!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

PKK'lı teröristlerin kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağaralara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine 'Bozdoğan-13' operasyonu düzenlendi. 5 ilde, 103 tim ve 1417 jandarma personeliyle gerçekleştirilen operasyonlarda 20 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 5 ilde "Bozdoğan-13" operasyonlarının yapıldığını belirtti.

103 TİM, 1417 PERSONEL

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Erzurum ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlara, Jandarma Özel Harekat , komando ve güvenlik korucularından oluşan 103 tim, 1417 jandarma personelinin katıldığını kaydetti.

Operasyonlara, J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin de destek verdiğini aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Şırnak merkez ilçe, Uludere, Cudi, Genç, Bitlis merkez ilçe, Tekman ve Lice kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda, 155 milimetre top mühimmatı, 105 milimetre havan mühimmatı, 20 roketatar sevk fişeği, 13'ü anti-tank mühimmatı olmak üzere 33 RPG mühimmatı, 12 bin 107 mühimmat, 13 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, mayın, 11 el yapımı patlayıcı, taarruz tipi el bombası, 2 radyo ve dron kontrolcüsü, 2 el telsizi, 4 ateşleyici kumanda, 88 elektronik devre, 108 fünye, 14 lazer noktalayıcı, 3 kilo 250 gram amonyum nitrat ve C4 plastik patlayıcı, 57 tüp, 3 akü, 15 pil bloğu, 137 pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

20 MAĞARA İMHA EDİLDİ

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda teröristlere ait 20 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirerek, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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