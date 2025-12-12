Terörsüz Türkiye sürecinde kritik dönemlerden geçilirken, DEM Parti İmralı heyetinin bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceği belirtildi.

Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir görüşme yapılacak. DEM Parti İmralı heyeti, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Açıklama, DEM Parti'den gelirken, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un bugün TBMM'de Bahçeli'yi ziyaret edeceği belirtildi. Görüşme saat 14.00'te başlayacak.

Heyet bu görüşme öncesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret edecek.

MHP'DEN 120 SAYFALIK TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU

Sürece ilişkin dün önemli bir gelişme yaşanmıştı. MHP, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporunu tamamlayıp Meclis'e sunmuştu. Raporun 120 sayfadan oluştuğu bildirilmişti.

MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Hukuken yapılacak şeyler örgütün tamamen dağıtılmasına bağlı." ifadelerini kullanmıştı. Yıldız, raporda daha çok siyasal değerlendirmelerin yapıldığını da söylemişti.

