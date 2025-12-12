Terörsüz Türkiye sürecinde kritik görüşme! DEM Parti, Bahçeli'yi ziyaret edecek
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik dönemlerden geçilirken, DEM Parti İmralı heyetinin bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceği belirtildi.
- Görüşme saat 14.00'te başlayacak.
- İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşuyor.
- Heyet bu görüşme öncesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret edecek.
- MHP Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin 120 sayfalık raporunu tamamlayıp Meclis'e sundu.
- MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporun siyasal değerlendirmelere ağırlık verdiğini söyledi.
MHP'den 120 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu! Teslim olan örgüt üyesi ceza alacak mı?
MHP'DEN 120 SAYFALIK TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU
Sürece ilişkin dün önemli bir gelişme yaşanmıştı. MHP, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporunu tamamlayıp Meclis'e sunmuştu. Raporun 120 sayfadan oluştuğu bildirilmişti.
MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Hukuken yapılacak şeyler örgütün tamamen dağıtılmasına bağlı." ifadelerini kullanmıştı. Yıldız, raporda daha çok siyasal değerlendirmelerin yapıldığını da söylemişti.