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Tırla çarpışan araç hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tırla çarpışan araç hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kesiminde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bugün öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı-Bahçe istikametinde Cengiz Kökçin'in kullandığı 35 AYG 023 plakalı otomobil, otoyolun 7. kilometresinde İsmail G. kontrolündeki 27 KK 827 plakalı tırla çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kaza sonrası çevredeki diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Lütfiye Kökçin ve Suat Kökçin'in hayatını kaybettiğini, sürücü Cengiz Kökçin ve Münir Kökçin ise yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tırla çarpışan araç hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı - 1. Resim

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Feci kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili geni ş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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