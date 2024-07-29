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Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya bir zam daha geliyor

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Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya bir zam daha geliyor

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, ağustos ayında sigaraya 4 ila 5 lira arası zam yapılabileceğini duyurdu. Dündar açıklamasının devamında, "Firmalar henüz hazırlıklarını tamamlamadılar" dedi.

3 Temmuz tarihinde Dün Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin açıklanmasıyla ÖTV zammı da belli olmuştu. Gelir İdaresi Başkanlığı, sigaraya 6.49 lira, benzine 1.84 lira, motorine 1.72 lira, oto gaza ise 1.41 lira ÖTV güncellemesi olduğunu duyurmuştu.

Bu karar sonrası sigaraya peş peşe zamlar gelmeye başladı. ÖTV zammının ardından sigaraya bir zam haberi daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya ağustos ayında bir zam daha yapılabileceğini açıkladı.

Tiryakileri üzecek haber... Sigaraya bir zam daha! İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları | Türkiye Gazetesi

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Erol Dündar, Temmuz ayında gelen zamların aslında 8-9 lira civarında olması gerektiğini, ancak Philip Morris grubunun fiyat listesini daha düşük bir zamla güncellemesinin diğer grupların zammı ertelemelerine yol açtığını belirtti. 

Dündar, "Ağustos ayında 4-5 TL civarında bir zam bekliyoruz. Firmalar henüz hazırlıklarını tamamlamadılar. İlk yapılan 8-9 TL’lik zamlar aslında gerekli olan miktardı. JTI daha önce açıklanan fiyatlarla devam etti, Marlboro da düşük fiyat açıkladı" dedi.

Türkiye Gazetesi on X: "🚬Tiryakileri üzecek haber... Sigaraya zam geldi! ▪️ Haziran ayının ilk günlerinde bir sigara grubuna daha zam geldi. 3 liralık zamla birlikte en ucuz sigara 61, en pahalı sigara

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