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Togg sünnet çocuklarının hayalini gerçekleştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Togg sünnet çocuklarının hayalini gerçekleştirdi
Vakıflar Genel Müdürü, Togg, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobilim Togg, bu kez de çocukların hayalini gerçekleştirdi. 20 sünnet çocuğu kendileri için süslenen Togg'a bindi.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun makam aracı Togg, 20 çocuğun sünneti için süslendi.

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Vakıf Eserleri Müzesi'nin bahçesinde ailesi sosyal yardım alan ve yaşları 4 ila 15 arasında değişen 20 çocuk için sünnet etkinliği düzenlendi.

Togg sünnet çocuklarının hayalini gerçekleştirdi - 1. Resim

Bahçedeki sünnet etkinliği için çadır kuruldu, masa ve sandalyeler getirildi, Genel Müdür Aksu'nun kullandığı "Erkek oluyorum" , "Maşallah" yazıları yapıştırılan ve balonlarla süslenen makam aracı Togg da bahçede yer aldı.

Etkinlik alanına aileleriyle gelen ve sünnet kıyafeti giyen çocukların her birine bisiklet hediye edildi.

Çocuklar etkinlik için süslenen Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u inceleme fırsatı buldu, aracın içerisinde fotoğraf çektirdi.

Togg sünnet çocuklarının hayalini gerçekleştirdi - 2. Resim

Çadırda yemeğin ardından pasta kesimi ve "Karagöz-Hacivat" gösterisi de yapıldı.

Bahçedeki etkinliğin tamamlanmasıyla çocuklar çeşitli müzelerle, Mogan Gölü gezisi için aileleriyle yola koyuldu.

Togg sünnet çocuklarının hayalini gerçekleştirdi - 3. Resim

TOGG'A BİNME HAYALİ GERÇEK OLDU

Sünnet arabası olarak süslenen Togg'a binen 11 yaşındaki Arda Veligönmez, bunun hayali olduğunu ve aracı çok beğendiğini söyledi.

Doktor olmayı hedeflediğini belirten Veligönmez, büyüdüğünde Togg almayı istediğini söyledi.

8 yaşındaki Yusuf Arslan da kendisine hediye edilen bisikleti ve Togg'u çok beğendiğini anlattı.

Togg sünnet çocuklarının hayalini gerçekleştirdi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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