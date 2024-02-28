Tokat'ta ekipleri alarma geçiren alevler
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Yaklaşık bir saatlik çalışma ile kontrol altına alınan alevler 5 dönüm alanı kül etti.
Tokat'ın Reşadiye ilçesi Delice mevkisinde dumanı gören vatandaşlar, Reşadiye Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü.
Örtü yangını yaklaşık 5 dönüm alanda etkili oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı