Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Tokat'ta ekipleri alarma geçiren alevler

    Tokat'ta ekipleri alarma geçiren alevler

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Tokat, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Tokat'ın Reşadiye ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Yaklaşık bir saatlik çalışma ile kontrol altına alınan alevler 5 dönüm alanı kül etti.

    Tokat'ın Reşadiye ilçesi Delice mevkisinde dumanı gören vatandaşlar, Reşadiye Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü.

    Örtü yangını yaklaşık 5 dönüm alanda etkili oldu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Milyonlar harcanarak heyelan bölgesine inşa edilmiş! Yeni yapılan okulda ürküten görüntü - GündemYeni yapılan okulda ürküten görüntüMarmara sise teslim! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma, Çanakkale Boğazı için kapanma kararı - GündemMarmara sise teslim!Cezaevinde yüzlerce avukatla görüşme yapmasıyla gündeme gelmişti! Adnan Oktar dün gece sevk edildi... - GündemAdnan Oktar dün gece sevk edildi...Okul müdürü ve oğlu, otobüste yaşlı çifti darbetti - GündemOkul müdürü ve oğlu yaşlı çifti darbettiFeci olay! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapıldı - GündemŞanlıurfa'da feci olay! Elektrik direğinde asılı kaldıKars'ta 3,9 büyüklüğünde deprem! (AFAD son depremler) - GündemKars'ta 3,9 büyüklüğünde depremSerum verilerek evine gönderilen çocuk, tekrar hastaneye götürülürken ambulansta öldü - GündemSerum verip eve gönderdiler! Minik kız ambulansta can verdi
    Sonraki Haber Yükleniyor...