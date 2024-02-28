Tokat'ta ekipleri alarma geçiren alevler

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 28 Şubat 2024 20:30 - Güncelleme: 28 Şubat 2024 20:35 - Güncelleme:

Tokat, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Yaklaşık bir saatlik çalışma ile kontrol altına alınan alevler 5 dönüm alanı kül etti.