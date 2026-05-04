Adana’da kaza sonrası Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 1,5 yaşındaki çocuğa tomografi öncesi verilen ilaç deri altına gitti. Kolu şişen ve moraran çocuğun ödemi başka hastanede 2 ameliyatla alındı. Hastaneden şikayetçi olan anne Hamiyet Kayışoğlu “Bu ilaç zehirli bir ilaç. Çocuğumun kolu ihmal yüzünden bu duruma geldi. Doktor o an tepki göstermeliydi. Kolu dirseğe kadar açıldı ve ödem akıyor" diyerek tepki gösterdi.

Adana’nın Çukurova ilçesinde motosikletle yolculuk eden Hamiyet Kayışoğlu ve 1,5 yaşındaki oğlu Mehmet Asil motosikletin devrilmesi sonucu kaza yaptı. Anne ve oğlu Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tomografi ilacı kabusa döndü! Adana’da hastanede ihmal iddiası, 1,5 yaşındaki çocuk 3 günde 2 ameliyat geçirdi

İddiaya göre 1,5 yaşındaki Mehmet Asil ilaçlı tomografiye alındı. İlacın deri altına gittiği fark edildi ve çocuğun sağ eli şişip morarmaya başladı. Durumu doktorlara söyleyen anneye ‘Bir şeyi yok, sizi taburcu edelim bu şişlik geçer' açıklaması yapıldı.

Elinden sonra kolu da şişip morarmaya başlayan küçük çocuk bu kez Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

3 GÜNDE 2 AMELİYAT

Doktorlar Mehmet Asil'i hemen ameliyata alıp sağ kolunu dirseğe kadar açtı. 3 gün boyunca sağ kolundan ödem akan Mehmet Asil, yeniden ameliyata alındı ve kolu dikildi. Anne Hamiyet Kayışoğlu, yaşananlar sonrasında Çukurova Devlet Hastanesi'nde kendileriyle ilgilenen sağlık personellerinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine adli inceleme başlatıldı.

“İLAÇ DERİ ALTINA GEÇMİŞ”

Anne Hamiyet Kayışoğlu, şöyle konuştu:

Çocuğum kaza sonrası kafasına darbe aldığı için tedbir amaçlı hastaneye götürdüm ve ultrasona girdi. İlaçlı ultrasonda ilaç çocuğumun deri altına geçmiş. Bu nedenle önce eli şişti. Doktor, ‘Panik yapmamam ve sakin olmam' gerektiğini söyleyerek ‘Soğuk suyla tampon' yapmamı istedi. Daha sonra çocuğum taburcu edildi ancak ben bu duruma itiraz ettim. Bunun üzerine doktor bizi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

"SORUŞTURMA BAŞLATILSIN"

Hastane hakkında soruşturma başlatılmasını istediğini anlatan anne Kayışoğlu, "Benim çocuğumun kolu ihmal yüzünden bu duruma geldi. Vücut böyle bir tepki gösterebilir ama doktor o an tepki göstermeliydi. Bu ilaç zehirli bir ilaç. Çocuğumun kolu dirseğe kadar açıldı ve kanlı ödem akıyor. Benim oğlum bu kadar acıyı taşıyamaz. Kahvaltı bile yaptıramıyorum çocuğuma. Hastane hakkında soruşturma başlatılmasını istiyorum" dedi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA: 112’NİN İHMALİ

Çukurova Devlet Hastanesi yetkilileri ise Mehmet Asil'in kolunun şişmesine neden olan damar yolunun 112 personellerince açıldığını, kendilerinin bir ihmali olmadığını belirtti.

